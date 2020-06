Marion Cotillard : pourquoi elle était boudée par les journalistes à l'époque de Taxi

Marion Cotillard s'est installée depuis plusieurs années comme une valeure sure à Hollywood. Mais avant de décrocher un Oscar ou des rôles dans les plus grosses productions américaines, l'actrice a rencontré quelques difficultés pour s'imposer. Ca a notamment été le cas pour son premier gros rôle dans Taxi en 1998. Elle interprète alors Lilly Bertineau, la petite amie de Daniel Morales, joué par Samy Naceri. Mais Marion Cotillard ne garde pas que des bons souvenirs du tournage. Et pour cause, elle aurait été mise en retrait pendant le tournage comme le rapporte l'Express. "Pour Marion Cotillard, le tournage est moins trépidant. Sa première rencontre avec Luc Besson a tourné à l’embrouille. Elle est repartie, persuadée de ne pas être retenue."

un premier rôle compliqué

C'est donc avec grande surprise que l'actrice apprend qu'elle est retenue pour ce qui sera son premier grand rôle. Alors que les débuts ont été compliqués, la suite ne sera pas plus facile. Le magazine raconte qu'elle n'a presque pas été considérée pendant le tournage. "À l’exception d’une journée à Marseille pour l’épilogue, l’actrice (…) a passé son temps entre Le Havre et Paris pour des scènes intermédiaires." C'est à cause de cela que la compagne de Guillaume Canet ne sera jamais sollicitée par les journalistes. Considérée comme une "godiche du cinéma français", les demandes d'interviews ne couraient pas les rues : "elle ne bénéficiera jamais des retombées du triomphe de Taxi. Les attachés de presse ont le plus grand mal à lui décrocher des interviews, et c’est à peine si on la reconnaît dans la rue" conclut ensuite le magazine.

