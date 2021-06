Marion Cotillard : Sa belle déclaration à Guillaume Canet dans Quotidien

Pour l'avant-dernier numéro de la saison, Yann Barthès recevait jeudi soir Marion Cotillard dans "Quotidien". L'actrice oscarisée pour son rôle dans "La Môme" était venue faire la promo de son dernier film, Annette, réalisé par Leos Carax et qui sera présenté en ouverture du Festival de Cannes. Sa sortie est prévue pour le 6 juillet dans les salles obscures. Moins active ces dernières années, celle dont le dernier film remonte à "Nous finirons ensemble", de Guillaume Canet, sera beaucoup plus présente dans les prochains mois. De retour aux affaires, Marion Cotillard sera notamment à l'affiche de "Astérix et Obélix : L'empire du milieu", une autre réalisation de son compagnon.

"Assez fort de tourner avec lui"

A l'évocation de ce tournage, Marion Cotillard n'a pu s'empêcher de faire une belle déclaration d'amour à Guillaume Canet : "De retrouver Guillaume, c'est un réalisateur que j'aime profondément, j'aime son travail, j'aime la manière dont il travaille, j'aime les risques qu'il prend et j'ai une grande admiration et un grand respect pour lui. Et c'est toujours quelque chose d'assez fort de tourner avec lui" a-t-elle déclaré. Ce n'est évidemment pas la première fois que les deux tourtereaux collaborent sur les plateaux. C'est même sur le tournage de "Jeux d'enfants" qu'ils se sont rencontrés en 2002. Depuis ils ont notamment collaboré dans "Blood Ties", "Les Petits Mouchoirs", "Rock'n'Roll", ou encore "Nous finirons ensemble".

Par Benjamin S.