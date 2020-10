Marion Cotillard s'oppose à un projet de loi contesté à l'Assemblée nationale

Engagée sur la question climatique et dans la lutte environnementale, Marion Cotillard utilise sa voix pour faire avancer les choses. A plusieurs reprises, l'actrice a poussé des coups de gueule contre le gouvernement et Emmanuel Macron comme pour la Convention citoyenne pour le climat en juin dernier. Sur son compte Instagram, Marion Cotillard relaie ainsi différentes actions et initiatives dans la défense de l’environnement. Auprès de Greenpeace, l'actrice avait concrétisé son combat pour la planète en participant à une mission scientifique en Antarctique pour y mesurer l’impact du dérèglement climatique. Attentive aux lois et décisions politiques en lien avec l’environnement, Marion Cotillard a été gagnée par la colère devant un projet de loi qui s'est ouvert ce lundi 5 octobre à l'Assemblée Nationale.

Marion Cotillard désespérée

Depuis 2018, les pesticides néonicotinoïdes sont interdits en raison du risque pour la biodiversité et les abeilles notamment. Seulement, une dérogation à cette loi est discutée à l'Assemblée Nationale pour réintroduire ce pesticide aux effets néfastes que Marion Cotillard explique dans une publication sur Instagram. En relayant un texte de la Fondation Hulot, l'actrice indique que "les néonicotinoïdes ont des effets délétères avérés inacceptables sur les insectes pollinisateurs et sur la biodiversité", "les solutions alternatives au recours de ces produits dangereux existent" en ajoutant que "l’opinion rejette massivement ce recul inacceptable proposé par le gouvernement". Tandis que Nicolas Hulot a appelé les députés à ne pas voter ce projet de loi dans Le Journal du dimanche, Marion Cotillard a fait part de son désarroi : "Franchement désespérant !".

Par Marie Merlet