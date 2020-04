Marion Cottillard, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg : leur beau geste en faveur des soignants

Les actions se multiplient depuis le début de la crise sanitaire pour venir en aide au personnel soignant. De nombreuses célébrités ont versé des dons importants à des associations et fondations comme Kylian Mbappé ou Rihanna, tandis que d’autres ont unis leurs talents pour créer une chanson comme Pascal Obispo, Marc Lavoine, Florent Pagny ou Lara Fabian. Dans ce même élan de solidarité, plusieurs personnalités de la musique, du cinéma, du sport ainsi que de la gastronomie, participent à la tombola solidaire “Stars Solidaires”.

Une journée en tournage avec Guillaume Canet

Depuis ce vendredi 24 avril, et jusqu’au 8 mai, une centaine d’objets personnels et dédicacés ou des expériences avec les stars sont proposées pour le tirage au sort. Tandis que Charlotte Gainsbourg propose un jean dédicacé ou David Guetta, son disque de platine, Guillaume Canet offre lui “une journée entière avec lui sur un tournage”, a-t-il annoncé sur Instagram. Également participante à cette initiative organisée avec la start-up AssoConnect, Marion Cotillard a souhaité proposer un objet qui lui tient à coeur : le dossier de son siège de plateau lors du tournage de l’un de ses premiers films américain “Public Enemies”. “C’est un dossier qui se met sur une chaise qu’on appelle ‘chaise de réalisateur’”, a-t-elle expliqué sur cet objet qui lui a été offert le dernier jour du tournage et qu’elle va dédicacer. Pour tenter sa chance, il suffit d’acheter un ou plusieurs tickets, d’une valeur de 10 euros, pour les différents lots. Tous les bénéfices seront reversés au collectif #ProtègeTonSoignant pour continuer à soutenir le personnel soignant.

Par Marie Merlet