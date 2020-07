Mark Wahlberg : Sa routine quotidienne complètement démente

Mark Wahlberg est un acteur qui ne laisse rien au hasard. Du haut de ses 49 ans, l’acteur américain affiche une forme olympique qui ne cesse d’impressionner ses fans. C’est pourquoi en 2018, Mark Wahlberg a accepté de révéler sur les réseaux sociaux son planning heure par heure qu’il suit rigoureusement. Ainsi, c’est à 2h30 du matin que l’acteur se réveille. Après quelques minutes au lit et une prière, Mark Wahlberg prend alors son petit déjeuner à 3h15. L’acteur américain enchaîne par la suite avec un peu de sport avant de reprendre à 5h30 le second repas de sa journée, et de prendre une douche. Dès 7h30, Mark Wahlberg enchaîne avec une partie de tennis jusqu’à 9h30 avant d’aller s’enfermer dans une cabine de cryothérapie pendant une petite heure et de s’autoriser la troisième collation de la journée.

Une routine très intense

Les heures suivantes servent à Mark Wahlberg de profiter de sa famille et de ses divers engagements professionnels. Après une pause déjeuner d’une heure et quelques coups de téléphone, l’acteur américain part chercher ses quatre enfants à l’école dès 15h. Toute la famille prend un rapide goûter, puis Mark Wahlberg repart soulever des haltères dans sa salle de sport. Après une nouvelle douche, le comédien part dîner avec sa famille et décide de profiter d’eux avant de partir se coucher dès 19H30. Au total, l’acteur prend près de sept repas dans la journée et réalise trois entraînements sportifs. Une routine quotidienne assez intense qui explique la forme physique de Mark Wahlberg.

Par Alexia Felix