Marlène Jobert : Son inquiétude pour la santé de sa fille Eva Green

Marlène Jobert vit la pandémie de coronavirus avec "colère" et "angoisse". Dans une interview au Parisien ce mardi 16 février, la comédienne de 80 ans a confié vivre avec "grande prudence" pendant cette période. Marlène Jobert "dont des amis très chers ont été touchés par le Covid-19", s'est montrée affectée par la disparition du chanteur Christophe ou encore de Claude Brasseur, son partenaire dans le film "La Guerre des polices". Tandis qu'elle a confié ne pas avoir vu ses petits-fils "depuis plus d'un an", la conteuse pour enfants a aussi partagé son inquiétude pour sa fille Eva Green qui a poursuivi dans sa voie de comédienne. "C'est un métier extrêmement difficile pour les gens sensibles et il ne rend pas toujours si heureux que ça", a confié Marlène Jobert qui avait tenté de l'en dissuader.

"J'ai très peur pour sa santé"

"Déterminée", Eva Green est repartie en tournage en Irlande, au grand désarroi de Marlène Jobert. "J'ai très peur pour sa santé, car on tourne sans masque, et que dans l'euphorie, on néglige sans le vouloir de se protéger contre la contamination. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, j'aurai toujours cette peur pour elle chevillée au corps", a-t-elle confié inquiète. Malgré ses craintes, la comédienne a salué le talent de sa fille qui a tourné dans plusieurs films de Tim Burton et réussi à s'imposer dans le cinéma britannique et américain : "Elle est de plus incroyablement travailleuse et perfectionniste, parfois même trop! Je suis bluffée par son oreille et par le fait qu'elle tourne en anglais et sans accent. Pour un metteur en scène, ma fille est un vrai cadeau".

Par Marie Merlet