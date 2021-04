Martin Lamotte témoin de sexisme au cinéma, il se confie (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas reçoit Martin Lamotte ce lundi 26 avril 2021 dans son émission diffusée sur Non Stop People. À 73 ans, l'acteur a une belle filmographie, lui qui a été vu dans des films tels que "Le Père Noël est une ordure", "Les Bronzés", mais aussi à la télévision dans la série "Nos Chers Voisins" diffusée de 2012 à 2017 sur TF1. Dans un extrait inédit, Martin Lamotte raconte sa rencontre "décisive" avec Coluche, mais aussi la période où ces derniers se sont éloignés.

"On s'est séparés un petit peu. On allait chez lui, on faisait des spectacles au Réveillon (...) Et puis est arrivé un petit peu la poudre (...) les dealers à table. Alors là, on ne parlait plus de théâtre, c'était moins intéressant donc je n'y suis plus allé. Je devais le revoir (...) On était à 3 kilomètres de là où il a eu son accident et on devait manger avec lui deux jours après l'accident", explique-t-il. L'acteur regrette de ne pas l'avoir revu. "On était un peu en froid. On se voyait de temps en temps. On était en froid plusieurs fois. On s'accusait : 'Tu m'as pris ça, je t'ai pris telle phrase'. On ne s'est pas parlé pendant un an. On se parlait pas personne interposée".

"Faut les faire souffrir un peu"

Dans un autre extrait, Martin Lamotte se confie sur l'univers du cinéma. "J'ai un grand respect pour les acteurs, mais surtout pour les actrices. C'est un métier difficile. Il y a des trucs qu'on ne supporte pas et on ne rend pas compte qu'il faut qu'elles soient - surtout dans ce métier là - toujours présentables, belles... Ça, en plus du boulot. Alors qu'il y a des mecs qui arrivent, on ne sait même pas s'ils se sont lavés", commence-t-il.

A-t-il été témoin de "comportements masculins" envers des actrices qui n'étaient pas "normaux" ? "Bien sûr que je l'ai vu. Je l'ai vu aussi chez certains directeurs de théâtre. Tout le monde savait à peu près (...) Il faudrait simplement les remettre à leur place. On va s'en occuper, mais il ne faut pas les tuer tout de suite, faut les faire souffrir un peu. Il faut en parler. À l'époque, on ignorait complètement tout ça. On savait (...) mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse à ce moment-là", a-t-il répondu.

