Mary Pat Gleason : l'actrice est morte à l'âge de 70 ans

Le monde de la télévision est en deuil ce jeudi 4 juin. Après Shirley Douglas il y a quelques jours, c'est l'actrice Mary Pat Gleason qui vient de décéder des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans. C'est l'acteur Ron Fassler qui a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook. "Mary Pat Gleason, l'un des personnes les sincères et les plus douces que j'ai eu le plaisir de connaître, est décédée hier soir à l'âge de soixante-dix ans. Elle avait 174 mentions sur sa page IMDb, mais elle était bien plus qu'une merveilleuse actrice : elle était unique en son genre. Elle était si attentionnée, si drôle et si délicieuse, que j'ai du mal à imaginer un monde sans sa brillante présence et son visage souriant. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui l'ont connue et aimée (vous êtes un million)."

une centaine de rôles à la télévision

Durant sa longue carrière, Mary Pat Gleason avait endossé plus de cent rôles à la télévision. Ses fans ont pu la voir dans des séries comme La Fête à la Maison, Sauvés par le gong, Urgences, Friends, qui fera bientôt son grand retour, Sex and the City, Malcolm, Desperate Housewives, NCIS : Los Angeles, 2 Broke Girls, Grey's Anatomy ou encore Bones. L'un de ses derniers rôles était celui de Mary dans la série Mom. Ses collègues de jeu lui ont adressé un dernier au revoir sur les réseaux sociaux. Allison Janney alias Bonnie Plunkett dans la série a écrit : "Nous avons dit au revoir à Mary Pat Gleason hier. Elle faisait partie de notre famille et nous l'aimions tellement. Elle était l'une de nos invitées préférées. Son cœur aimable et son sourire chaleureux nous manqueront. RIP chère Mary Pat." Mimi Kennedy, qui interprète Marjorie Armstrong dans la série Mom lui a également rendu un dernier hommage "Je suis attristée d'apprendre que Mary Par Gleason est décédée. D'après son neveu : 'Son rideau a fermé mardi soir à 22h20.' Je suis sûre qu'elle a été accueillie par des applaudissements et une grande fête dans les coulisses. Je t'envoie mon amour Mary ainsi qu'à tes proches."

Par J.F.