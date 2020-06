Mathieu Kassovitz : 25 ans après La Haine, il dénonce les violences policières

25 après sa sortie, "La Haine" est toujours d'actualité. Les violences policières montrées dans le film qui se déroule dans une banlieue après une bavure policière, font tristement écho au meurtre de George Floyd à Minneapolis. L'étouffement de l'Afro-Américain sous le genou d'un policier, provoque depuis de vives émeutes aux Etats-Unis. C'est dans ce contexte sous tension que Mathieu Kassovitz a partagé une vidéo sur Instagram pour l'anniversaire de son film. "Je ne peux pas parler du film sans parler de ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement aux Etats-Unis mais partout dans le monde, à savoir que les brutalités policières sont toujours d'actualité", a déploré le réalisateur.

Mathieu Kassovitz dénonce les politiques

Alors que des milliers de personnes réclament justice pour George Floyd, Mathieu Kassovitz dénonce le manque d'action des politiques pour condamner ces violences policières. "On se demande qui est responsable, les seuls responsables c'est les politiques. Nous acceptons que les policiers fassent des erreurs mais nous demandons la justice, et les politiques ne la rendent pas. Ce sont eux qui sont responsables de la philosophie d'impunité que trimballent avec eux les policiers", fustige-t-il. Très ému, Mathieu Kassovitz rappelle ensuite la mort d'Adama Traoré en 2016 à la suite d’une interpellation musclée alors que la dernière expertise médicale exonère les trois gendarmes concernés. "Ça fait 4 ans qu'on attend que justice soit faite, et qu'on nous explique qu'Adama avait des problèmes cardiaques comme si le fait de lui avoir enfoncé la cage thoracique n'était pas responsable de sa mort", dénonce-t-il en précisant que deux des frères d'Adama sont en prison et en saluant le combat de sa soeur Assa. "Bon anniversaire à tous. Ça fait 25 ans qu'on survit. Et on va continuer", conclut-il.

Par Marie Merlet