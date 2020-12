Mathieu Kassovitz : Florian Philippot le charge après ses propos sur les salles de cinéma (Vidéo)

Depuis le 30 octobre dernier, la France est confinée. Jeudi 10 décembre, Jean Castex a pris la parole pour annoncer la suite des mesures prises pour le déconfinement et les fêtes de fin d'année. Si les Français pourront circuler sans attestation à partir du 15 décembre prochain, un couvre-feu devra être respecté de 20h à 6h du matin, sauf le 24 décembre au soir. Ce couvre-feu sera également effectif pour la soirée du 31 décembre. Si les bars et restaurants sont fermés jusqu'au 20 janvier prochain, le gouvernement a décidé de maintenir la fermeture des lieux culturels, notamment les cinémas et les théâtres au moins jusqu'au 7 janvier prochain.

Invité à réagir sur BFMTV dans l'émission de Maxime Switek, Mathieu Kassovitz a confié : "On est dans une pandémie mondiale, des gens qui meurent, un problème qu'on ne maîtrise pas. L'ouverture des salles de cinéma et des musées est le dernier problème qu'on devrait avoir (...) Pour les salles de cinéma, c'est deux familles : Gaumont et Pathé, c'est eux qui tiennent toutes les salles, on ne va pas pleurer pour eux. Les films ont recommencé, les tournages sont là, les techniciens sont de retour au travail, c'est le principal. C'est un moment où on ne va pas faire la fête (...) mais le vrai problème c'est pour les gens qui perdent leur métier, leur restaurant, leur magasin, ça c'est un vrai problème". Il a ensuite estimé que les salles de cinéma ne sont "pas essentielles dans la situation dans laquelle on est".

"Ces gens-là sont blindés de fric"

Ce vendredi 11 décembre, dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a diffusé le passage de Mathieu Kassovitz sur BFMTV. Des propos qui ont fait réagir Florian Philippot, ex membre du Rassemblement National : "Quant à Mathieu Kassovitz et aux autres, j'en ai entendu d'autres. Tous les noms d'affiche connus, blindés de fric, qui vont faire la leçon à la télévision en disant : 'Ce n'est pas grave, Emmanuel Macron a raison, vive Emmanuel Macron, ça nous donnera des subventions en plus demain, parce qu'on sera de bons petits moutons (...) Stop ! Ces gens-là sont blindés de fric, ils n'ont plus besoin de travailler. Qu'ils sortent le chéquier, et qu'ils aident les gens de la profession. Où qu'ils se taisent, et je préférerais qu'ils se taisent", a-t-il lâché.

Par Non Stop People TV