Mathieu Kassovitz : Son appel pour désarmer les policiers en France

La mort de George Floyd aux Etats-Unis a ravivé des plaies en France. Quelques jours après une manifestation à Paris pour Adama Traoré, jeune homme décédé en 2016 lors de son arrestation, Mathieu Kassovitz a tenu à pousser un coup de gueule contre les violences policières en France. Invité des Grandes Gueules sur RMC, le réalisateur a fait savoir que selon lui les policiers ne sont pas assez formés ni assez payés : "Il faut qu’ils se respectent et qu’ils respectent ce pourquoi ils se sont engagés. Moi, je ne me suis pas engagé en tant que citoyen, je suis citoyen français. Je suis né ici, j’observe les lois de ce pays. Mon contrat s’arrête là et la politique est là pour m’empêcher de faire des bêtises. Mais elle, elle a un contrat. Un contrat qu’on signe comme n’importe quel docteur, avocat ou professeur. Et si on n’explique pas à ces policiers quelles sont ces limites et s’ils n’ont pas l’éducation qui leur permet de gérer cette pression-là, parce qu’elle est énorme, ils se la créent eux-mêmes".

Mathieu Kassovitz plaide pour le désarmement des policiers

Mathieu Kassovitz est même allé encore plus loin en plaidant pour désarmer les policiers : "Il faut les désarmer, beaucoup moins d'effectifs. Personne n’est armé dans la rue. Je n’ai pas besoin d’être traité comme quelqu’un qui est potentiellement armé, on n’est pas aux Etats-Unis. Je ne suis pas un voyou, oui j'ai peut être un joint dans la poche, je n'ai pas payé mon amende... Mais ça ne fait pas de moi un criminel !". Toutefois, Mathieu Kassovitz a tenu à nuancer ses propos sur les violences policières, en expliquant que la situation en France est différente qu’aux Etats-Unis : "On partage tous le même rapport avec la police alors qu’on ne devrait pas. Je comprends qu’aux Etats-Unis qui est un pays ultra-militarisé, on ait ce rapport à la police parce qu’elle est utilisée véritablement comme un objet de répression, mais en France, on a une autre tradition et on devrait considérer nos policiers de manière différente et inversement".

Par Alexia Felix