Mathilde Seigner : pourquoi elle a fait de la chirurgie esthétique

Si certaines actrices n’assument pas avoir recours à la chirurgie esthétique, Mathilde Seigner quant à elle n’a jamais caché avoir fait quelques opérations. En 2018, l’actrice s’était confiée à Télé Star à ce sujet : "À l’écran, on voit beaucoup les défauts. J’ai fait des ‘bricolettes’, des petits traitements bien faits et très localisés. Je fais des massages du visage, je m’entretiens beaucoup. Après, l’engrenage du Botox me fait peur. Je crains d’avoir des boutons, mais je ne suis pas contre. Toutes les actrices et toutes les femmes le font. Il faut arrêter de baratiner. Le ‘gros œuvre’ en revanche, je ne m’y collerai pas". Et en mai 2019, Mathilde Seigner avait de nouveau fait des confidences sur la chirurgie esthétique.

"Je fais de petites choses"

En interview à l’époque pour Paris Match, l’actrice française avait même expliqué pourquoi elle avait recours à la chirurgie : "Je fais de petites choses pour essayer d'arrêter le temps, des massages manuels du visage et un peu de laser, mais j'ai peur des piqûres et je confirme que les injections pour la ride du lion, ça ne tient pas ! Je dis aujourd'hui [à 51 ans] que je ne ferais jamais de lifting, mais je changerai peut-être d'avis dans dix ans. Quand on est connu, on doute toujours de la sincérité de celui qui est en face. On ignore pourquoi les gens vous aiment vraiment".

Par Alexia Felix