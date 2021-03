Matthew McConaughey : retour sur les femmes qui ont marqué sa vie

Charmeur, séducteur ou carrément coureur ? Star incontestée à Hollywood, Matthew McConaughey est également connu pour faire craquer les femmes. Et pour cause. Celui que l’on retrouve ce jeudi 4 mars 2021 dans "Interstellar" diffusé sur France 3, a plus d’une conquête à son actif. Si Anne Hathaway n'est pas sortie avec lui, elle n'a pas caché avoir eu un crush pour lui. Invitée sur le plateau de "Good Morning America" le 23 janvier 2019, elle s'était confiée. "Je suis assise là et on fait notre scène. Et Matthew est comme un frère pour moi donc je ne pense pas à tout ça… Mais je le regarde et personne ne parle et je m’écrie, ‘Oh c’est ma réplique!'" Pourquoi ai-je oublié ma réplique? Oh car tu es si beau ! J’étais juste en train de l’admirer, car il ressemblait à un mannequin pour une pub de parfum. Et puis j’ai réalisé, c’est exactement ce qu’il est !"

Et elle n’est pas la seule… Après avoir tourné ensemble "Le droit de tuer ?" en 1995, Matthew McConaughey et Sandra Bullock sortent ensemble pendant quelques années. Si leur couple n’a pas marché, ils ont lié une amitié solide. "C'est le travail que nous avons tous deux accompli. Il y a beaucoup de respect et d'amour. Je me sens très bien avec Matthew. Peu importe où il est dans sa vie ou où je suis dans la mienne, il pourrait se marier, je sais que nous resterions proches", a-t-elle confié à Cosmopolitan. Sur ce même tournage, il sortait avec Ashley Judd. Visiblement très attiré par les brunes, il a également fréquenté Penelope Cruz. L’acteur est également apparu au bras de l’actrice Patricia Arquette connue pour son rôle dans la série "Médium".

son grand amour, Camila Alves

C’est lorsqu’il a arrêté de chercher l’amour que l’acteur a fini par le trouver en 2016, en croisant le chemin du mannequin brésilien Camila Alves. "C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée, et elle s'est déplacée de droite à gauche devant mes yeux à travers ce club. C'était comme si elle flottait. Et je n'ai pas dit : 'Qui est-ce ?' J'ai dit : 'Qu'est-ce que c'est ?' Et puis je me suis présenté", a-t-il confié au magazine People. "Depuis ce soir, je n'ai pas voulu passer de temps avec une autre femme, je n'ai certainement pas voulu coucher avec quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas avoir d'enfants avec quelqu'un d'autre qu'elle. Nous avons un amour que nous ne remettons jamais en question". Ensemble, ils ont eu trois enfants : Levi, Vida et Livingston.