Max von Sydow (Game of Thrones, L'Exorciste) est décédé à l'âge de 90 ans

Max von Sydow de son vrai nom Carl Adolf von Sydow est décédé ce dimanche 8 mars à l'âge 90 ans. C'est sa femme, la documentariste et productrice française Catherine von Sydow qui l'a annoncée à Paris Match. "C’est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l’extrême douleur de vous annoncer le départ de Max Von Sydow le 8 mars 2020", a-t-elle simplement précisé.

Acteur fétiche d'Ingmar Bergman, il a tourné dans de nombreuses séries

C'était un des acteurs fétiches d'Ingmar Bergman. Né en 1929 à Lund dans le sud-ouest de la Suède, il avait débuté au théâtre avant de se faire connaître en jouant dans "Le Septième sceau", "Les Fraises sauvages", "La Source", "Les Communiants" du réalisateur Ingmar Bergman. Il avait ensuite fait carrière au cinéma et avait notamment joué dans "L'Exorciste". Plus récemment, il avait fait des apparitions dans "Shutter Island" de Martin Scorsese et "Star Wars, épisode VII : le Réveil de la Force". On l'a aussi vu dans des séries télés. "Game of Thrones", dans laquelle il incarnait la Corneille à Trois Yeux et les "Tudors" où il interprétait le cardinal Otto vin Walburg.

Marié à Catherine depuis 1997, il était installé en Provence. En véritable amoureux de la France, il avait demandé la nationalité française en 2002. Le comédien franco-suédois avait été fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur en 2011. "C'est une grande perte" estime l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob interrogé par nos confrères du Parisien. "C'était l'un des plus grands acteurs du monde. Il pouvait jouer des rôles spectraux ou inquiétants, mais Max était d'une délicatesse et d'une humanité bien émouvante", a réagi ce dernier.

Par Mélanie C.