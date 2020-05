Megan Fox : pourquoi elle quitte Brian Austin Green après dix ans d'amour

Après seize ans de vie commune et dix ans de mariage, Brian Austin Green et Megan Fox ont décidé de séparer. Alors que les médias américains évoquaient des rumeurs de séparation depuis quelques jours, l'acteur de 46 ans vient de sortir du silence pour confirmer la triste nouvelle.

Une relation marquée par les ruptures

Nous sommes en mai 2004 quand Megan Fox et Brian Austin Green se rencontrent sur le tournage de la série télévisée "La Star de la famille". L'acteur américain a 30 ans et la jeune comédienne est âgée de 18 ans. Fiancés en novembre 2006, ils se séparent une première fois en février 2009 avant de remettre le couvert en avril de la même année.



Fou amoureux, ils se fiancent une nouvelle fois en juin 2010 et se marient en secret le 24 juin 2010. Si Brian Austin Green est déjà papa d'un garçon prénommmé Cassius (né le 30 mars 2002), de sa précédente relation avec Vanessa Marcil, il s'empresse de fonder une famille avec Megan Fox.

L'actrice de Transformers donne en effet naissance à leur premier garçon prénommé Noah en septembre 2012 puis à leur deuxième garçon prénommé Bodhi en février 2014.

En août 2015, le couple annonce alors qu'ils sont séparés depuis six mois et qu'ils ont entamé une procédure de divorce. Contre toute attente, Megan Fox annonce qu'ils se sont remis ensemble en avril 2016... et donne naissance à leur troisième garçon en août 2016.

Megan Fox amoureuse d'un autre homme ?

Après dix ans de mariage, leur couple vole en éclat une nouvelle fois. C'est un Brian Austin Green très triste qui a pris la parole ce lundi 18 mai 2020 dans un podcast, pour annoncer que sa femme a décidé de mettre un terme définitif à leur histoire. L'acteur de 46 ans explique qu'il avait d'ailleurs fait un rêve prémonitoire il y a peu : "D'habitude, je ne me souviens pas de mes rêves mais là, trois semaines après le début du tournage, j'ai rêvé qu'elle ne voulait plus de notre couple. Je lui ai alors envoyé un message et elle m'a répondu de ne pas m'inquiéter".



Une fois Megan Fox rentrée de tournage, l'acteur aurait alors senti que sa femme n'était plus comme d'habitude : "Je lui ai donné quelques semaines, je me suis dit qu'à cause du décalage horaire je devais lui donner un peu de temps pour récupérer un peu et reprendre une vie normale''.



Quelques jours plus tard, l'actrice lui aurait alors annoncé son désir de ne plus vouloir être en couple avec lui. La jolie brune de 34 ans lui aurait en effet expliqué avoir beaucoup réfléchi pendant qu'elle se trouvait en tournage et se serait tout simplement rendue compte qu'elle n'était plus heureuse au quotidien.

Et il semblerait qu'elle ait déjà tourné la page puisqu'elle a été aperçue à plusieurs reprises au bras du rappeur Machine Gun Kelly. Dans son podcast, Brian Austin Green a répondu aux rumeurs de couple en assurant que les deux jeunes gens sont de simples amis...



Par E.S.