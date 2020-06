Mel Gibson : les violentes accusations de Winona Ryder

Coup de théâtre à Hollywood. Mel Gibson est dans la tourmente depuis dix ans maintenant après des accusations d'insultes antisémites. Et ces nouvelles déclarations viennent une nouvelle fois le mettre à mal. Et c'est l'actrice Winona Ryder, vue récemment dans Stranger Things a décidé de sortir du silence. Dans un entretien accordé au Times, elle raconte que le comédien de 64 ans lui aurait fait un commentaire déplacé sur le fait qu'elle soit de religion juive.

"Nous étions à une fête bondée avec de bons amis et Mel Gibson fumait un cigare, et nous parlions tous et il a dit à mon ami qui est gay : 'Oh, attends, est-ce que je vais attraper le Sida ?' Et puis, la discussion a dévié sur les personnes juives et il a dit : 'Tu n'es pas une resquilleuse de four, n'est-ce pas ?"

"C'est faux à 100 %"

Mais l'actrice ne s'arrête pas là et poursuit ensuite : "Il y a eu des fois où des gens m'ont dit : 'Attends, tu es juive ? Mais tu es tellement jolie !' Il y avait un film il y a quelques années, c'était une pièce d'époque et le chef de studio, qui était juif, avait dit que je faisais 'trop juive' pour faire partie d'une famille royale."



Face à de telles accusations, le représentant de l'acteur de "L'arme fatale" a décidé de réagir. Interrogé par le site américain TooFab, il tente de démentir : "C'est faux à 100 %. Elle a menti à ce sujet, il y a plus de dix ans, lorsqu'elle avait parlé à la presse, et elle ment encore aujourd'hui. De plus, elle a menti lorsqu'elle avait dit qu'il avait essayé de s'excuser auprès d'elle à l'époque. Il l'a contacté, il y a de nombreuses années, pour la confronter à ses mensonges et elle avait refusé d'en parler avec lui."

Par J.F.