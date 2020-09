Mélanie Laurent : Comment Gérard Depardieu a changé sa vie

Ce jeudi 17 septembre 2020, France 3 diffuse le film "Boomerang" sorti en 2015. Dans ce long-métrage réalisé par François Favrat, Mélanie Laurent donne la réplique à Laurent Lafitte. Les deux acteurs campent les rôles de frères et soeurs qui, lors d'un week-end sur l'île de Noirmoutier, font une terrible découverte sur la mort de leur mère, décédée trente ans plus tôt...



Si l'actrice de 37 ans qui a souvent été critiquée, crève l'écran dans cette intrigue, elle sera bientôt à l'affiche du film nommé "02" du réalisateur Alexandre Aja. En 2014, à l'occasion de la sortie du film "Respire", l'actrice s'était confiée sur sa carrière et sur son manque de confiance en elle. Dans M le magazine, Mélanie Laurent est notamment revenue sur une rencontre qui changé sa vie, celle avec Gérard Depardieu lors du tournage du film "Astérix et Obélix contre César".

Mélanie Laurent repérée par Gérard Depardieu en 1999

"Vous ne voulez pas faire du cinéma?" lui aurait lancé Gérard Depardieu alors qu'elle n'avait que 15 ans. "Je ne lui ai jamais demandé comment ni pourquoi je l’avais intéressé. Je me trouvais à 30 mètres du plateau, je ne comprends pas comment il a fait pour me voir. C’est étrange, car mon rêve n’était pas spécialement de devenir actrice. Il m’a dit qu’il ne fallait surtout pas que j’abîme mon naturel dans des cours, afin de garder cet instinct. Comment a-t-il pu voir ça en me parlant deux minutes?" se souvient l'actrice avec étonnement.



Une question prémonitoire et des conseils précieux qui ont peut-être trotté dans la tête de la jeune maman qui aujourd'hui, fait partie des plus grandes actrices françaises et qui donnent aussi la réplique aux stars hollywoodiennes. Mélanie Laurent a par exemple joué deux fois aux côtés de Brad Pitt, dans "Inglorious Basters" et dans "Bye The Sea".

Par E.S.