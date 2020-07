Mélanie Thierry : Le tendre message de Raphaël pour son anniversaire

Depuis de nombreuses années, Mélanie Thierry et le chanteur Raphaël filent le parfait amour. Très discret et pudique, le couple ne se montre que très rarement sur la Toile et dans les événements publics. Mais en juin dernier, l’actrice française a accepté de se confier à nos confrères de Paris Match sur son couple, et notamment sur sa rencontre avec Raphaël : "J'avais 20 ans et lui 25 quand nous nous sommes connus. On a grandi et évolué ensemble. On est tellement liés, que, l'un sans l'autre, on a l'impression d'avoir un membre en moins. C'est peut-être le secret de notre longévité". Des confidences touchantes de la part de Mélanie Thierry, qui a eu droit ce vendredi 17 juillet à une touchante attention de la part de son compagnon de longue date.

Raphaël dévoile une vidéo délirante de l’actrice

Mélanie Thierry fête ce vendredi 17 juillet ses 39 ans. Et pour l’occasion, le chanteur Raphaël n’a pas hésité à s’emparer de son compte Instagram pour passer un tendre message à sa compagne : "Bon anniversaire ma tendre chérie", a-t-il écrit en légende d’une vidéo de l’actrice française essayant de jouer d’un instrument de musique. Une publication qui a beaucoup fait réagir les internautes : "Future trompettiste", "Très heureux anniversaire", "Un merveilleux anniversaire à la sublime princesse de Montpensier. Et bravo pour le souffle", "Heureux anniversaire tout en musique Mélanie".

Par Alexia Felix