Mélanie Thierry : Rares confidences sur son couple avec Raphaël

En couple depuis de nombreuses années avec le chanteur Raphaël, Mélanie Thierry a mis un point d’honneur à cacher sa vie privée. Très discrète, l’actrice française avait fait quelques confidences en 2014 sur sa vie de famille auprès de Psychologies Magazine : "J’ai appris à être moins possessive. Depuis que l’on a décidé de s’accorder plus de liberté, on a découvert qu’on n’en prenait pas plus et que cela nous épargnait des tensions. Une histoire de douze ans avec deux enfants, ça a quand même plus de sens que de se taper des mannequins. Oui, vraiment, je suis contente d’avoir été persévérante durant toutes ces années où il sortait beaucoup. Cela en valait la peine". Et ce jeudi 11 juin, Mélanie Thierry a fait de nouvelles confidences sur son couple.

"On est tellement liés"

Dans le nouveau numéro de Paris Match en kiosque ce jeudi 11 juin, l’actrice française s’est remémorée notamment sa rencontre avec le chanteur Raphaël : "J'avais 20 ans et lui 25 quand nous nous sommes connus. On a grandi et évolué ensemble. On est tellement liés, que, l'un sans l'autre, on a l'impression d'avoir un membre en moins. C'est peut-être le secret de notre longévité". Mélanie Thierry enchaîne les confidences ces derniers jours. Le 5 juin dernier, l’actrice s’était confiée à Elle sur sa scène de ménage en direct avec Raphaël : "Je n'ai pas aimé, c'était très intrusif ! Mais c'était le premier live de mon mari, on était pas au point. J'ai eu l'impression de passer pour la mégère qui gueule sur son mec pour qu'il fasse à manger... mais bon comme on a tous passé notre temps à faire la cuisine".

