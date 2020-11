Michael J. Fox (Retour vers le futur) : ses touchantes confidences sur sa terrible maladie

Connu pour son rôle de Marty dans le film culte "Retour vers le futur", Michael J. Fox est resté proche de ses fans grâce aux réseaux sociaux. De son quotidien à ses projets, l’acteur partage tout, même les ravages de sa maladie sur sa vie. Atteint de Parkinson depuis les années 90, le comédien aujourd’hui âgé de 59 ans explique au magazine People que sa "mémoire à court terme est ruinée".

"J'ai toujours été bon pour mémoriser et apprendre mes dialogues. Et j'ai connu des situations extrêmement difficiles avec mes derniers petits boulots qui étaient vraiment des rôles avec beaucoup de mots. J'ai vraiment dû lutter pour les faire", confie celui qui a fait quelques apparitions dans les séries "The Good Wife", "Scrubs" ou encore "Spin City". Malgré ses difficultés et sa maladie, pas question pour lui de baisser les bras. À défaut de pouvoir rejouer devant une caméra comme avant, le compagnon de l'actrice Tracy Pollan s’est lancé dans l’écriture de ses mémoires intitulées "No Time Like the Future" : "Mon jeu de guitare n'est plus bon, mes dessins non plus, mes pas de danse n'ont jamais été bons, et mon jeu d'acteur devient trop dur à exercer. Alors j'en viens à l'écriture et heureusement j'adore ça".

Opéré d'une tumeur, Michael J. Fox a dû réapprendre à marcher

Optimiste, Michael J. Fox, qui célébrera en juin 2020 ses 60 printemps, se souvient avoir touché le fond en 2018 lorsqu’il a dû réapprendre à marcher après s’être fait opérer d’une tumeur douloureuse, mais non cancéreuse sur sa colonne vertébrale. En rééducation, il fait une mauvaise chute et comprend que "c'était définitivement la période la plus sombre de ma vie". Avant d’ajouter : "Les deux dernières années ont donc été plus délicates que la plupart. Mais j'ai eu la chance de vivre des choses tout simplement incroyables. La vie est riche. La vie est belle".

Loin des strass et des projecteurs, l’acteur se concentre désormais sur sa famille et se dit plus optimiste que jamais : "Ce n'est pas que je n'étais pas sincère avant, mais ma gratitude est plus profonde maintenant, après avoir traversé les moments les plus sombres". Philosophe, il estime que "l’optimisme est durable quand on revient sans cesse à la gratitude, et ce qui en découle est l’acceptation. Accepter que cette chose est arrivée, et vous l'acceptez pour ce qu'elle est. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous efforcer de changer. Cela ne veut pas dire que vous devez l'accepter comme une punition ou une pénitence, mais simplement la remettre à sa place. Ensuite, voyez dans quelle mesure vous devez vous épanouir pour le reste de votre vie, et vous pourrez alors passer à autre chose".

Par C.F.