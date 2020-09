Michael Lonsdale : Le comédien français est mort à 89 ans

C’est une nouvelle figure emblématique du cinéma français qui est décédée ce lundi 21 septembre. Comme l'a annoncé son agent à l'AFP, l’acteur Michael Lonsdale est décédé à l’âge de 89 ans à son domicile parisien en début d’après-midi. Né à Paris le 24 mai 1931, Michael Lonsdale a déménagé avec sa famille à Londres en 1935 puis au Maroc quatre ans plus tard. Lors de son retour en France en 1947, il prend des cours de théâtre et rencontre Roger Blin. Par la suite, Michael Lonsdale effectue ses premiers pas au cinéma en 1956 dans le film "C’est arrivé à Aden" de Michel Boisrond. Dans les années 1960, le comédien tourne sous la direction de Jean-Pierre Mocky, d’Orson Welles ou encore René Clément.

Plus de 150 films et productions

Mais c’est finalement grâce à François Truffaut que Michael Lonsdale a connu la consécration grâce à ses rôles dans "La mariée était en noir" et "Baisers volés". Dans les années 1970, l’acteur français est à l’affiche de grosses productions comme le James Bond "Moonraker" ou "Le nom de la rose" de Jean-Jacques Annaud. Enchaînant les rôles, Michael Lonsdale a affirmé ces dernières années son implication dans le catholicisme en interprétant le Frère Luc Dochler dans "Des hommes et des dieux", rôle qui lui a valu en 2011 le César du meilleur second rôle. Au total, Michael Lonsdale a joué dans plus de 150 films et productions télévisées.

Par Alexia Felix