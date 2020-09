Michael Lonsdale mort : Des obsèques ouvertes au public annoncées

Le 21 septembre dernier, Michael Lonsdale est décédé à l’âge de 89 ans à son domicile parisien. Et quelques jours après la disparition de ce géant du cinéma et et du théâtre français, la famille de Michael Lonsdale a pris la parole pour annoncer la date des obsèques. Et heureusement pour les fans, une messe accueillera le grand public, mais l’inhumation se fera toutefois en privé : "La famille, ses neveux et nièce, et ses agents ont la profonde douleur de vous faire part de la disparition de Michael LONSDALE, le 21 septembre 2020. Une messe de funérailles sera célébrée en l'église Saint Roch, jeudi 1er octobre à 10h00. Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, présidera la célébration. Le Père Luc REYDEL, aumônier des artistes du spectacle à Paris donnera l'homélie".

Une messe en direct à la télévision

Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, la messe sera retransmise en direct à la télévision : "KTO TV retransmettra la messe en direct pour ceux qui ne pourront pas entrer dans l'église. Michael LONSDALE sera inhumé dans la stricte intimité de sa famille et de ses proches". En attendant les obsèques, les internautes ont eu la mauvaise nouvelle d’attendre la mort de Juliette Gréco ce mercredi 23 septembre à l’âge de 93 ans. La célèbre chanteuse s’est éteinte à son domicile de Ramatuelle : "Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun", a fait savoir sa famille à l’AFP.

Par Alexia Felix