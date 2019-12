Michaël Youn : Après Christian Clavier, il s'en prend à Ramzy Bedia

Dans quelques jours, Michaël Youn sera de retour au cinéma dans le film "Rendez-vous chez les Malawas", comédie inspirée de l'émission "Rendez-vous en terre inconnue". Et alors qu'il enchaîne les entretiens pour la promotion de ce long-métrage, Michaël Youn n'hésite pas à se moquer de ses collègues dans le film, notamment Christian Clavier. Il y a quelques jours dans "L'équipée sauvage" sur Europe 1, l'acteur s'était moqué du comportement de Christian Clavier en avouant que ce dernier avait eu du mal à supporter les températures d'Afrique du Sud : "On n'est pas de la même génération... et on ne supporte pas de la même façon la chaleur (...) Christian, lui, était logé dans le formidable hôtel-palace du Cap. Christian... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui il est chiant !". Si Christian Clavier a bien réagi aux propos de Michaël Youn, ce dernier a décidé de s'en prendre à Ramzy Bedia.

"C'est compliqué Ramzy"

Invité dans l'émission "Une heure avec Bernard Montiel" sur RFM ce dimanche 22 décembre, Michaël Youn a taclé le manque de professionnalisme de Ramzy Bedia pendant le tournage du film : " Ramzy, le problème c'est qu'il oublie de lire le scénario. Il savait pas ce qu'il devait jouer. Ramzy c'est une sorte d'électron libre, il est insaisissable, il est là, il est pas là, parfois son corps est là, mais son esprit est resté à l'hôtel, parfois c'est l'inverse. C'est son esprit qui est là et son corps est resté au lit. C'est compliqué Ramzy !". Finalement, seule Sylvie Testud a trouvé grâce aux yeux de Michaël Youn : "C'est un métronome, une barre de fer, elle lâche rien. Elle est très très drôle". Reste à voir si Ramzy Bedia va répondre aux critiques de Michaël Youn.

Par Alexia Felix