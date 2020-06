Michael Youn : comment il a découvert l’infidélité de sa femme

Tout lui réussit. Michael Youn est un touche à tout : animation, musique, humour, réalisation… Son dernier projet est la réalisation de son troisième film "Divorce Club" dont la sortie initialement prévue en mars dernier a été décalée au 14 juillet prochain en raison de la pandémie de coronavirus. La comédie portée par Arnaud Ducret a reçu le Grand prix du jury et celui des globes de la presse au dernier Festival de l’Alpe d’Huez. Michael Youn était invité ce jeudi 25 juin dans "C à Vous" avec Arnaud Ducret pour présenter son film dans lequel le personnage principal apprend l’infidélité de sa femme lors d’une réception. Alors que la bande-annonce est diffusée, Anne-Elisabeth Lemoine estime que ce genre de situation n’arrive qu’au cinéma. Mais Michael Youn n’est pas de cet avis…

Une confidence terrible

Alors qu’il fait la moue, le réalisateur de "Fatal" confie sans donner de nom : "Moi j’ai découvert par exemple en couverture d’un magazine people que ma femme me trompait". Puis il ajoute en direction de la présentatrice et en faisant référence au film, "Excusez-moi, c’est quasiment pire que dans une cérémonie avec un micro parce que je ne le savais pas. Je l’ai découvert dans le magazine. Donc si, ça arrive". Fidèle à lui-même, Michael Youn en rigole ensuite. Anne-Elisabeth Lemoine lui demande alors si c’est cette histoire qui lui a donné envie de faire ce film. Le réalisateur a sa réponse : "J’ai souvent été pour mes potes quand il se séparaient, quand il divorçaient, je suis le mec qui appelle et qui dit ‘Tu sais quoi ? C’est la plus belle chose qui pouvait t’arriver dans la vie, le divorce ! (…) Tu vas voir toutes les possibilités qui s’offrent à toi !’ (…) Et donc je me suis dit que c’était bien d’avoir un club" en référence au titre du film.

Par Non Stop People TV