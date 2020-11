Michaël Youn : déçu par le succès de son dernier film, il se confie

C'est un pari osé que s'était lancé Michaël Youn. En effet, le comédien et réalisateur a sorti son dernier film, "Divorce Club" le 14 juillet dernier en pleine crise sanitaire. Au départ, ce dernier devait sortie le 25 mars dernier, mais la sortie a été repoussée à cause du confinement. Malgré la situation actuelle, Michaël Youn qui pourrait bien engager Cyril Hanouna dans son prochain film, avait décidé de maintenir coûte que coûte la sortie de ce film. Ce qui n'a évidemment pas été sans conséquence. Invité au micro de RTL ce mercredi 25 novembre, le réalisateur s'est confié sur le choix d'avoir maintenu la sortie dans cette période si particulière : "On devait à la base le sortir au mois de mars. On roulait un peu des mécaniques parce que tout auréolé des récompenses qu'on avait eu à l'Alpe d'Huez, on pensait qu'on allait faire 2 millions d'entrées, voire plus même. Bon bah voilà, il y a le Covid qui est passé par là. Ensuite, on est sortis en période de déconfinement avec des -70, -90% dans les salles, c'était effectivement un pari".

"Il fallait relancer un peu la mécanique ciné"

Michael Youn confie ensuite que le film n'a attiré que 635 000 spectateurs. Le journaliste ajoute ensuite "vu le contexte, c'est bien, mais Michaël espérait plus". Mais le réalisateur et mari d'Isabelle Funaro tente de relativiser : "Il fallait relancer un peu la mécanique ciné, donc oui, plus que jamais la VOD va permettre d'avoir une deuxième vie, de pouvoir rire chez eux, de pouvoir kiffer le film et j'en attends d'ailleurs beaucoup de retours (...) Ça ne remplacera pas les entrées qui ne sont pas faites en salles, mais en tout cas, c'est sûr, ça va donner une autre visibilité au film et qu'il aura donc quelque part quand même son succès".

Par J.F.