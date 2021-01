Michael Youn fustige les artistes qui se plaignent des mesures sanitaires

Ce mardi, M6 diffusait le deuxième numéro du "Morning Night" présenté par Michael Youn. Ce programme n'est autre qu'une version 2.0 de l'émission qui l'a rendu célèbre, "Morning Live", diffusée chaque matin dans les années 90 sur la même chaîne. À cette occasion, le comédien était invité au micro d'Europe 1 pour en faire la promotion.

Il a ensuite été questionné sur le sujet de la covid-19. En effet, Michael Youn fait partie des personnes touchées par la crise puisque le monde de la culture est totalement à l'arrêt.

Le réalisateur a, malgré la situation, décidé de sortir son film "Divorce Club", le 14 juillet 2020 et il n'a pas rencontré un franc succès. Et pour cause, il a comptabilisé seulement 700 000 entrées en salles. "On avait pris des récompenses à l'Alpe d'Huez. On était sur une superbe lancée, ça allait faire un carton. lI y a 60 000 personnes qui sont mortes du Covid-19 en France. Donc est-ce que j'ai le droit de me plaindre pour des entrées au cinéma ? Non."

"Laissez les choses rentrer dans l'ordre"

Une situation qu'il prend avec beaucoup de recul. Michael Youn s'est ensuite insurgé contre ses collègues qui selon lui "ouvrent un peu trop leur gueule". "Je trouve que certains de mes camarades ouvrent un peu trop leur gueule en ce moment à demander de rouvrir les salles de cinéma et les théâtres".

L'animateur du "Morning Night" a ensuite demandé aux autres artistes de faire preuve de plus de solidarité et de patience. "Attendez ! Laissez les choses rentrer dans l'ordre. Oui, c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Mais je crois que vraiment, c'est un moment où il faut qu'on soit solidaires. C'est facile de dire que ce ne sont pas les bonnes mesures de se planquer ensuite derrière un compte Instagram ou Twitter".

Par J.F.