Michaël Youn : le jour où Bernard Tapie l'a giflé

Michaël Youn n'oubliera jamais son clash avec Bernard Tapie. À l’occasion de la promotion de son film "Divorce Club", l’acteur a répondu à toutes les questions - même les plus osées - de Konbini dans la séquence "8 choses à savoir sur Michaël Youn". Parmi elles, le producteur a dévoilé quelques anecdotes peu connues de ses fans. En plus d’avoir expliqué son stratagème pour éviter le service militaire, l’ancien animateur du "Morning Live" sur M6 est revenu sur ses débuts à la radio au micro de Skyrock. Aux commandes des flashs d'informations, puis de la matinale de 1998 jusqu’à 2000, il croise l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie.

'Il y a Bernard Tapie qui vient de me foutre une baffe'

"Je l’accueille dans l’émission. Il y a un auditeur qui lui pose la question sur cette fameuse histoire de match truqué et il ne veut pas répondre", commence par expliquer Michaël Youn. Face à un Bernard Tapie qui refuse de répondre, il lui lance : "Bernard, auditeur ou pas, si vous avez fait de la prison, ce n’est pas pour rien". Une remarque qui n'a pas plu au principal intéressé. "Il a balancé son casque : ‘C’est quoi cette émission ? Je viens en ami, c’est un traquenard !'”, poursuit Michaël Youn. Ce dernier va même jusqu’à recevoir une gifle de la part du papa de Sophie Tapie. "J’arrive dans le bureau du directeur des prod et je lui dis : 'Il y a Bernard Tapie qui vient de me foutre une baffe'. Le mec me dit de lui présenter des excuses…”

