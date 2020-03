Michel Boujenah contaminé par le coronavirus, se confie sur son état de santé

Les personnalités touchées par le coronavirus s'enchaînent. Après Tom Hanks, le prince Charles ou encore Boris Johnson, le comédien Michel Boujenah a annoncé avoir lui aussi contracté le Covid-19. Dans une interview accordée à i24News ce vendredi 27 mars, l'humoriste franco-tunisien a assuré ressentir "tous les symptômes" du Covid-19 et être "sonné". "Je n'ai pas honte de le dire, je suis contaminé. Je suis confiné dans ma chambre. Je n'en sors pas", a-t-il expliqué depuis son appartement parisien.

"Je tiens le coup"

"C'est comme si j'avais pris des coups de poing, c'est incroyable", a confié Michel Boujenah en détaillant son état de santé : "J'ai des courbatures, de la fièvre, j'ai tout". Mais le comédien âgé de 67 ans qui a perdu la faim, se veut rassurant : "Ce n'est pas grave, parce que je tiens le coup. Ma mère est à l'hôpital, bien entourée. La charge virale n'est pas très forte. Tout va bien". Un optimisme qui l'aide à tenir : "Si on reste enfermé, si on se surveille bien, si on fait attention, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête pas. Et il ne faut pas se laisser aller à perdre le moral, sinon ça fait beaucoup de mal". Jean-Michel Boujenah en profite ensuite pour rappeler l'importance de rester chez soi. "Il est très important que les gens comprennent qu'on ne peut pas sortir, qu'il ne faut pas bouger. C'est une manière de protéger ceux qu'on aime, et puis aussi, c'est une manière d'aider les soignants (...). Leur travail est fondamental", a-t-il assuré en saluant le "travail incroyable" du personnel soignant.

Par Marie Merlet