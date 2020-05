Michel Boujenah : Guéri du coronavirus, il évoque une "expérience démentielle"

Après la Chine, la France a été touchée par le coronavirus. Le 16 mars dernier, Emmanuel Macron a appelé les Français à rester chez eux afin de lutter contre la propagation du virus. Avant ça, Edouard Philippe avait annoncé la fermeture des bars, restaurants et musées. La fin du confinement a eu lieu le 11 mai dernier. Mais pendant ces deux mois à la maison, des personnalités ont fait savoir qu'elles avaient été touchées par la maladie. C'est le cas de Michel Boujenah qui, le 28 mars dernier, a confié à i24news avoir été testé positif au coronavirus.

Quelques semaines plus tard, en duplex dans "C à Vous", l'acteur de 67 ans avait donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "Ça va, je vais très bien. Je récupère de plus en plus. C'est sûr que c'est fatiguant", disait-il. Puis lors d'un live avec l'humoriste Jarry, il avait donné quelques détails supplémentaires sur sa santé. "J'ai eu le coronavirus, j'ai fait des tests pour savoir (...) et j'ai des anticorps", expliquait-il. Et d'ajouter : "Regarde comme j'ai maigri ! J'ai perdu 5, 6 kilos".

"Y'en a marre"

Ce lundi 18 mai, Michel Boujenah était l'invité de Pascal Praud dans son émission "L'heure des Pros" sur CNews. L'occasion pour l'acteur de revenir sur cette "expérience" qu'il a qualifiée de "tout à fait particulière" et "démentielle".

"C'est pour ça que les gens sont comme ça en ce moment, en plus il fait beau. On n'est pas envahi par l'armée allemande, on n'est pas obligé de se cacher dans les caves pendant des mois et des mois, et souvent des années pour échapper à la rafle. On est resté enfermés, c'est une situation tout à fait étonnante, et c'est vrai qu'on a peur de rendre les gens malades. J'ai vu des gens autour de moi qui ont eu un coma très profond, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à récupérer... Y'en a marre" a-t-il conclu.

«C'est une expérience tout à fait démentielle» témoigne l'acteur Michel Boujenah, guéri du Covid-19, dans #HDPros pic.twitter.com/15T39uxk8U — CNEWS (@CNEWS) May 18, 2020

Par Non Stop People TV