Michel Boujenah : son incroyable perte de poids suite au coronavirus

Le 28 mars dernier, Michel Boujenah confiait à i24news avoir été testé positif au corovonavirus. Après avoir contracté tous les symptômes, il se fait dépister et le résultat est positif. "C'est comme si j'avais pris des coups de poings. C'est incroyable."

Mais depuis, l'acteur semble désormais tiré d'affaires. Ce lundi 20 avril, Michel Boujenah était invité en duplex dans C à Vous et a tenu à rassurer les fans. "Ça va, je vais très bien. Je récupère de plus en plus. C'est sûr que c'est fatiguant".

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur a pu compter sur le soutien de ses fans. "Je ne vis pas sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas comment vous l'expliquer... Je suis très content quand il y a du monde dans les salles de spectacle, mais je ne pense pas à ça. Alors j'ai été super touché, ça m'a fait vraiment plaisir".

une perte de poids qui ne lui déplaît pas

Avant de conclure en remerciant le personnel soignant : "J'espère qu'après cette crise on n'oubliera pas les soignants".

Ce mardi 21 avril, Michel Boujenah était l'invité du Jarry Show. Un live Instagram que l'humoriste anime depuis le début du confinement. Il a évidemment demandé des nouvelles de l'acteur qui a dévoilé quelques détails supplémentaires sur sa santé et s'est voulu rassurant. "J'ai eu le coronavirus, j'ai fait des tests pour savoir, les médecins ont voulu et j'ai des anticorps". Avant d'ajouter : "Regarde comme j'ai maigri ! (...) J'ai perdu 5-6 kilos", qui ne semble pas mécontent par cette perdre de poids.

Par J.F.