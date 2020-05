Michel Piccoli : L'acteur est mort à l'âge de 94 ans

Le monde du cinéma perd l’un de ses grands noms. L’acteur Michel Piccoli s’est éteint mardi 12 mai à l’âge de 94 ans. C’est sa famille qui a fait part de la triste nouvelle ce lundi 18 mai à l’AFP. Le communiqué transmis par Gille Jacob, ami de l’artiste et ancien président du Festival de Cannes, précise : "Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral". Acteur, producteur, réalisateur et scénariste, il a joué dans plus de 200 productions tout au long de sa carrière qui dura plus de 70 ans aussi bien au cinéma, à la télévision qu’au théâtre. Michel Piccoli a été révélé sur le tard, en 1963, dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard. Il partageait alors l’affiche avec Brigitte Bardot. Sa dernière apparition sur grand-écran remonte à 2014.

Il a tourné avec les plus grands

Michel Piccoli a remporté 4 prix dont le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1980 pour "Le saut dans le vide" et l’Ours d’argent du meilleur acteur dans "Une étrange affaire" en 1982 lors de la Berlinale. Malgré quatre nominations, il ne remporta jamais de César. Il a tourné à plusieurs reprises avec Romy Schneider et fut très fidèle aux réalisateurs Claude Sautet et Luis Buñuel. Mais il a également tourné avec Alfred Hitchcok, Agnès Varda, Jean Renoir ou encore Costa-Gavas. Discret hors des plateaux de tournage, l’acteur a apporté son soutien à François Mitterand puis à Ségolène Royal sur le plan politique. Marié trois fois, il a notamment épousé la chanteuse Juliette Gréco de 1966 à 1977.

Par Valentine V.