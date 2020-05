Michel Piccoli : Romy Schneider, Juliette Gréco, qui sont les femmes de sa vie ?

A 94 ans, Michel Piccoli a tiré sa révérence. L’acteur est mort d’un accident vasculaire cérébral le 12 mai 2020 dans son manoir à Saint-Philbert-sur-Risle (Eure). C’est son ami Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes qui a révélé la nouvelle dans un communiqué transmis à l’AFP. "Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine, et de ses jeunes enfants Inord et Missia des suites d’un accident cérébral", peut-on lire. Le comédien aux soixante-dix ans de carrière était marié depuis 1978 à la scénariste Ludivine Clerc. Ensemble, le couple avait adopté deux enfants Inord et Missia, originaires de Pologne. Michel Piccoli était également le père d’une fille, Anne-Cordélia Piccoli, fruit de ses amours avec sa première femme l’actrice Eléonore Hirt épousée en 1954. Dans son autobiographie parue en 2015 (et coécrite avec Gilles Jacob), Michel Piccoli révélait avoir eu une idylle avec Romy Schneider. "Elle et moi avons eu la faiblesse de nous laisser aller à des gestes pas toujours honnêtes mais cela n’a jamais détruit, comme on dit, l’amitié que l’on avait l’un pour l’autre", écrivait-il.

Le comédien a été marié trois fois

Les comédiens ont partagé l’affiche six fois dans "La voleuse", "Les choses de la vie", "Max et les ferrailleurs", "Le trio infernal", "Mado" et "La passante du Sans-souci". Après sa liaison avec la comédienne d’origine allemande, l’acteur fétiche de Luis Buñuel épouse Juliette Gréco en 1966. Le couple se sépare en 1977 alors que la presse les considérait comme "un couple de légende". Si dans sa vie privée, le comédien a fréquenté de grandes artistes, sur grand écran, il a incarné l’époux des plus grandes comédiennes françaises. La consécration est en effet venue avec le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard dans lequel il joue le mari de Brigitte Bardot.

Par Ambre L