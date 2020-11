Michel Robin (Amélie Poulain, Les Aventures de Rabbi Jacob) est mort du coronavirus

Triste nouvelle pour le monde du cinéma. Ce mercredi 18 novembre 2020, Michel Robin est décédé à l'âge de 90 ans. La Comédie-Française, dont il fut aussi sociétaire a annoncé sa mort des suites du coronavirus. "Cette époque nous éprouve cruellement et nous la haïrons de nous priver soudainement des plus fragiles et des meilleurs d’entre nous. Nous avons tous un souvenir précis de Michel, parti il y a dix ans déjà de notre théâtre. De sa tendresse et de son humour dévastateur. De sa dent aussi, carnassière et drôle. Nous comptions énormément pour Michel qui gardait un attachement indéfectible à notre Maison", a écrit l’acteur Éric Ruf sur Facebook.

Avant de poursuivre : "De sa retraite, il prenait de nos nouvelles et suivait nos activités avec le même intérêt qu’il lisait ‘L’Équipe’ et le destin de ses formations sportives préférée. Michel a toujours joué les vieux, très tôt dans sa carrière. Il concédait il y a peu qu’il avait enfin l’âge du rôle et que cela le contrariait. Nous perdons un grand-père, un père de théâtre, un ami, un grand comédien".

Michel Robin, des planches au cinéma

Michel Robin est notamment connu pour avoir joué le prêtre dans "Les Aventures de Rabbi Jacob" (1973), mais aussi pour son apparition dans "La Chèvre" (1981), son rôle du père de Monsieur Colignon dans "Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain" (2000), mais aussi sa participation au film "Un long dimanche de fiançailles" (2004). Michel Robin a également fait quelques apparitions dans les séries "Louis La Brocante" et "Les Enquêtes du commissaire Maigret". Dans les années 80, il a joué Doc, le maître du chien Croquette dans la version française de "Fraggle Rock", tiré de la série pour enfants de Jim Henson.

Sur les planches, il a interprété les pièces des plus grands auteurs d’Alfred de Musset à William Shakespeare en passant par Molière, Eugène Ionesco ou encore Samuel Beckett. Détenteur du Molière du meilleur second rôle pour "La Traversée de l’hiver" de Yasmina Reza (1989), le comédien est entré à la Comédie française en 1994 avant d’être nommé 495ème sociétaire en 1997.

Par C.F.