Michel Sardou : inquiet pour ses finances, son fils Davy pousse un coup de gueule

Dans son allocution du 13 avril dernier, Emmanuel Macron a annoncé aux Français, que le déconfinement pourrait éventuellement prendre effet le lundi 11 mai prochain. Face à la baisse de la propagation du coronavirus, les écoles vont en effet rouvrir leurs portes et les mesures radicales de confinement pourraient prendre fin... avec un processus progressif néanmoins.

Mais si le confinement va peut-être prendre fin dans un mois, la réouverture des commerces, bars, cinémas et restaurants n'est quant à elle pas envisageable avant le mois de juillet. De quoi inquiéter certains chefs d'entreprise mais aussi certains employés, contraints au chômage partiel depuis le 17 mars dernier.

Le fils de Michel Sardou pousse un coup de gueule sur Instagram

La situation actuelle du pays est également très compliquée pour les artistes et intermittents du spectacle. Après Véronique Genest, c'est donc au tour de Davy, le fils de Michel Sardou de s'inquièter de leur sort : "Et sinon les artistes qui ne sont pas intermittents (comme moi) on fait comment ? " a-t-il lancé dans sa story Instagram ce mardi 14 avril 2020.

Si son illustre père brille depuis des décennies dans le domaine de la chanson, Davy Sardou lui, est comédien et acteur. Ne pouvant pas travailler à cause du confinement, le jeune homme de 41 ans a fait part de son inquiétude : "Sans tournages, sans théâtres, sans festivals, sans aides, mais avec toujours les mêmes charges à payer ? Des idées ?".

Agacé, Davy Sardou a conclu en anticipant certaines remarques désobligeantes sur son statut de "fils de" : "Et le premier qui me répond 'demande de l'argent à ton père' se prend une grosse claque virtuelle".

En effet, pas question pour l'acteur de compter sur l'aide de son célèbre papa. Comme l'a confié Michel Sardou, son fils Davy a toujours tenu à être financièrement indépendant : "Le pauvre, il en bave. Il gagne très peu, il continue, il se bat, il fait des lectures..." révélait le chanteur de 73 ans en 2018.

