Michèle Bernier : les gestes déplacés dont elle a été victime au début de sa carrière

Ce n'est plus un secret pour personne. Depuis quelques années maintenant, la parole des femmes se libère. Avec l'éclosion du mouvement #MeToo après l'affaire Weinstein, ces dernières n'ont plus peur de dénoncer les actes dont elles ont été victimes. Il y a quelques semaines, c'est le journaliste Patrick Poivre d'Arvor qui subissait les conséquences de ce mouvement. Florence Porcel, après des années de silence, a dévoilé qu'elle avait été violée par l'ancien présentateur du JT de TF1 en 2004 et 2009. Une prise de parole qui a libéré de nombreux témoignages par la suite.

Ce mardi 23 mars, c'est la comédienne Michèle Bernier qui s'est confiée sur les situations dangereuses dans lesquelles elle a pu se retrouver à ses débuts.

"J'ai eu de la chance, j'ai été éduquée et on m'a quand même informée"

Lors d'une interview pour le Buzz TV du Figaro, le sujet a évidemment été abordé. Et la comédienne a fait quelques révélations. Elle a commencé par affirmer que ces comportements n'étaient évidemment pas tolérables et que malheureusement, ces derniers sont présents dans tous les corps de métier. Elle a ensuite avoué qu'elle avait été la cible de gestes déplacés au début de sa carrière : "les premiers castings, on arrivait quelques fois dans des endroits où on croyait que c'était des bureaux de prod et c'était un appartement" confie-t-elle.

Michèle Bernier se dit chanceuse dans l'histoire, et pour cause, la fille du professeur Choron, co-fondateur de Charlie Hebdo, était au courant de cette face sombre. "J'ai eu de la chance, j'ai été éduquée et on m'a quand même informée que ça pouvait arriver. Donc je me sauvais et je n'étais pas très très sympathique à ce moment-là. J'envoyais balader. Mais à chaque fois je partais de là en pensant à toutes les filles qu'on n'avait pas prévenues, à toutes les filles qui croient que c'est comme ça qu'on y arrive, qu'il faut en passer par le désir des hommes pour vivre, pour être indépendante."

