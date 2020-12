Michèle Laroque : ce projet étonnant que Muriel Robin lui a proposé

Michèle Laroque était l’invitée d’"On refait la télé" sur RTL ce samedi 12 décembre 2020. Au micro d’Eric Dussart et de Jade, la comédienne a notamment évoqué les prochains concerts des Enfoirés, qui se tiendront sans public en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Un coup dur pour la troupe des Enfoirés. "Ce qui me déçoit, c’est qu’on n’aura pas l’argent des places de concert parce que ça compte beaucoup pour les repas", explique Michèle Laroque, membre emblématique de la troupe. Pour éviter la propagation du virus, un protocole sanitaire strict va être mis en place au sein des Enfoirés. "On va tous se faire tester, on va être confinés ensemble. On ne va être qu’entre nous pour ne courir aucun risque", détaille l’actrice qui sera notamment entourée de Muriel Robin. D’ailleurs, lors de cette même interview sur RTL, Michèle Laroque a fait une révélation de taille !

"Ça serait génial"

Son amie Muriel Robin lui a proposé de se lancer dans un étonnant projet qui ne s’est pas concrétisé. "À un moment donné, Muriel Robin m’avait dit : ‘Viens, on fait Danse avec les stars’ où il y a vraiment des stars’. Moi je comprenais ce qu’elle voulait. En plus, j’adore la danse. Mais les copains ont moins bien compris. Ils ont dit : ‘Non mais tu veux dire, avec le jury et tout ?’", dévoile Michèle Laroque qui a déjà été approchée par la production de DALS pour participer à l’émission. "Ils ont essayé mais avec les copains, on s’est dit qu’on n’allait pas le faire", a-t-elle avoué. Tout n’est peut-être pas perdu pour que les téléspectateurs découvrent un jour Michèle Laroque fouler le parquet de DALS. Mais à une condition : être accompagnée de ses "copains". "Je le ferai avec des copains, ça serait génial. Mais sinon, non", concède la compagne de François Baroin.

Par Matilde A.