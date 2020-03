Mimie Mathy défend Roman Polanski et crée le malaise avec ses propos sur le viol

La soirée des César n'en finit plus d'être commentée. La polémique créée par les 12 nominations du film "J'Accuse" de Roman Polanski ne s'est pas apaisée avec les trois prix remportés par le long-métrage. Une décision qui pousse l'actrice Adèle Haenel à quitter la salle Pleyel avant la fin de la cérémonie. Au lendemain des César, certaines personnalités prennent la parole pour défendre la comédienne qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia "d'attouchements" et de "harcèlement sexuel" et d'autres défendent Roman Polanski. Invitée de "Quotidien" lundi 2 mars, Mimie Mathy a d'abord ironisé sur la sortie d'Adèle Haenel, "Elle avait envie d'aller aux toilettes ?" avant de donner son avis : "Cette image dit qu'il en faut pour tous les goûts. Moi je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. J'ai adoré 'J'Accuse', je suis contre ce que Polanski a pu faire. Mais à ce moment-là, il ne faut lui laisser faire aucun film depuis qu'il est en France".

Une remarque sur le viol qui ne passe pas

L'actrice de "Joséphine, ange gardien" poursuit, "Bien sûr qu'il faut lutter contre ça. Mais ça n'enlève rien au talent de Polanski". Mimie Mathy revient alors sur les révélations d'Adèle Haenel, "Après je comprends tout à fait sa réaction. Je n'ai pas été violée, j'ai eu cette chance". Mais la comédienne a ensuite une phrase malheureuse qui crée un malaise sur le plateau : "En même temps, je n'ai pas le même physique donc je suis un peu à l'abri". Yann Barthès lui rétorque alors "ce n'est pas une question de physique". Mimie Mathy ajoute qu'il s'agit "d'une question aussi de mentalité". Avant de continuer "C'est vrai qu'il faut se battre contre ça. Mais à ce moment-là, il faut empêcher ces gens-là de faire des bons films".

Sa phrase sur le viol n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Parmi les commentaires on peut lire : "Mimie Mathy, 35 secondes de plateau, débit incroyable de clichés idiots à la seconde", "En 20 secondes Mimie Mathy a été archi problématique dans Quotidien" ou encore "La définition du malaise ? Les trois premières minutes de l'interview de Mimie Mathy sur Quotidien".

Mimie Mathy, 35 secondes de plateau, débit incroyable de clichés idiots à la seconde #quotidien — Lucile (@SimplyLucile) March 2, 2020

En 20 secondes Mimie Mathy a été archi problématique dans Quotidien. Cancelled — Onion sympa (@YourOnionBoy) March 2, 2020

La définition du malaise ? Les trois premières minutes de l’interview de Mimie Mathy sur #Quotidien pic.twitter.com/7QTy7Svhbp — Gaëlle (@GaelleCTTR) March 2, 2020

Peut-on faire plus gênant que Mimie Mathy dans Quotidien? Entre l’éloge de Polanski et sa désexualisation de son propre corps... On lui rappelle que les personnes atteintes d’un handicap font partie des premières victimes de violences sexuelles? pic.twitter.com/INUNWoM5Xz — Dan Hastings (@danastings) March 3, 2020

OK Mimie Mathy vient de balancer qu'elle n'avait jamais été violée parce qu'elle n'avait "pas le même physique" qu'Adèle Haenel. Au calme. #Quotidien — C E D R I C (@uni_ced) March 2, 2020

Par Non Stop People TV