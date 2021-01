Mira Furlan : L'actrice vue dans Lost est morte à l’âge de 65 ans

Ce vendredi 22 janvier 2021 est une triste journée pour le monde du cinéma. Après la disparition du cascadeur de légende Rémy Julienne, le réalisateur J. Michael Straczynski a annoncé la mort de Mira Furlan à l’âge de 65 ans. C’est sur le compte twitter de l’actrice, qui a incarné Danielle Rousseau dans "Lost", que ses fans ont appris la nouvelle. "Nous savions depuis un certain temps maintenant que la santé de Mira était défaillante… Et nous redoutions tous ce jour", a-t-il écrit sans en dire plus.

"Mira était une femme généreuse et gentille, une artiste au talent incroyable et l'amie de tous les acteurs et membres de l’équipe de Babylon 5, et nous sommes tous dévastés par la nouvelle. Les acteurs avec qui elle était particulièrement proche depuis la fin de la série auront besoin d'espace pour s'en remettre, soyez donc indulgents si nous restons silencieux pour un moment ", a écrit le réalisateur sur le réseau social.

Née en 1955 à Zagreb en ex-Yougoslavie, c’est au Théâtre National de Croatie que Mira Furlan a commencé sa carrière. Elle s'est fait connaître sur la scène internationale en 1985 dans le film "Papa est en voyage d’affaires" d’Emir Kusturica, palme d’or à Cannes et nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1986. En 1991, elle s’est installee aux États-Unis où elle a décroché le rôle de l’ambassadrice Delenn dans la série de science-fiction "Babylon 5" dont elle a été l’actrice phare pendant cinq saisons.

Dès 2004, elle a incarné la scientifique Française Danielle Rousseau dans la série à succès d’ABC "Lost", diffusée sur TF1. La comédienne croate a également fait une apparition dans "NCIS" en 2009. En plus du théâtre et du cinéma, Mira Furlan a sorti un album en 1998 intitulée "Chansons de films qui n'ont jamais été réalisés".

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v