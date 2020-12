Mission Impossible 7 : Tom Cruise en couple avec Hayley Atwell ?

Tom Cruise tourne actuellement le prochain volet de la saga "Mission Impossible". Un tournage qui n’est pas de tout repos pour l’acteur américain. Producteur du film, Tom Cruise a dû reporter le tournage à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Un coup dur qui force l’acteur à ne rien laisser passer concernant les gestes barrières. Mardi 15 décembre, selon nos confrères de "The Sun" et "Variety", Tom Cruise a fait exploser sa colère en voyant l'absence de distanciation sociale entre deux techniciens devant un écran d’ordinateur. "Je ne veux plus JAMAIS revoir ça ! Jamais ! Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c'est fini pour vous. Et si quelqu'un de cette équipe fait ça, c'est fini. Et vous, et vous, et vous aussi ! Et vous, ne vous avisez plus jamais de refaire ça ! C’est tout ! Pas d’excuses", a-t-il lancé, comme le dévoile un audio révélé par "The Sun".

Tom Cruise et Hayley Atwell "inséparables"

Le tournage de "Mission Impossible 7" a démarré il y a plusieurs mois en Grande-Bretagne. Et selon les dernières informations de "The Sun", Tom Cruise ne serait plus un coeur à prendre. Huit ans après l’annonce de son divorce avec Katie Holmes, Tom Cruise aurait retrouvé l’amour dans les bras de Hayley Atwell à qui il donne la réplique dans "Mission Impossible 7". Les deux acteurs seraient "devenus de plus en plus proches" à force de passer du temps ensemble sur le tournage du film. Tom Cruise fréquenterait "secrètement" l’actrice aperçue dans "Captain America" et "Agent Carter". "Tom et Hayley ont immédiatement accroché dès le premier jour. Avec le confinement et toutes les difficultés qui en découlaient, cela les a rapprochés encore plus et ils sont devenus assez inséparables. Ils se retrouvent pendant des heures, elle s'est rendue dans son appartement à Londres. Ils s'entendent à merveille et semblent tous les deux très heureux", a confié une source à "The Sun".

Par Matilde A.