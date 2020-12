Mission Impossible 7 : Tom Cruise explose de colère sur le tournage

Retardé à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire, le tournage de Mission Impossible 7 se poursuit actuellement en Grande-Bretagne. Acteur et producteur du film, Tom Cruise ne laisse rien passer concernant le respect des gestes barrières. Mardi 15 décembre, le tabloïd The Sun a dévoilé un enregistrement audio où Tom Cruise s'emporte devant la négligence de deux personnes. C'est en voyant l'absence de distanciation sociale entre deux techniciens devant un écran d'ordinateur que l'acteur a haussé le ton avec colère, selon Variety. "On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les p***** de studio, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films", a-t-il hurlé devant les équipes avant de les rappeler à l'ordre sur leur responsabilité.

"Si vous le refaites, vous êtes virés"

"Je ne veux plus JAMAIS revoir ça ! Jamais ! Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c'est fini pour vous. Et si quelqu'un de cette équipe fait ça, c'est fini. Et vous, et vous, et vous aussi ! Et vous, ne vous avisez plus jamais de refaire ça ! C’est tout ! Pas d’excuses", a-t-il lancé en poursuivant furieux : "Vous pourrez aller dire cela aux gens qui perdent leurs p***** de maisons parce que notre industrie est à l'arrêt. Cela ne les nourrira pas et ne paiera pas leurs frais de scolarité. C'est avec ça que je dors toutes les nuits - l'avenir de cette p***** d'industrie ! Alors désolé, mais je suis au-delà de vos excuses. Je vous ai prévenus, je veux que vous vous exécutiez, et si vous ne le faites pas vous êtes dehors (...) Si vous êtes là, c'est que je vous fais confiance".

Par Marie Merlet