Mission Impossible 7 - Tom Cruise : George Clooney prend sa défense après son coup de gueule

Tom Cruise est en pleine polémique depuis quelques jours. Actuellement en plein tournage du film Mission Impossible 7, l’acteur américain a fait exploser sa colère contre deux techniciens qui ne respectaient pas la distanciation sociale. C’est le tabloïd The Sun qui a dévoilé un enregistrement audio de l’acteur : "On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les p***** de studio, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films. Je ne veux plus JAMAIS revoir ça ! Jamais ! Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c'est fini pour vous. Et si quelqu'un de cette équipe fait ça, c'est fini. Et vous, et vous, et vous aussi ! Et vous, ne vous avisez plus jamais de refaire ça ! C’est tout ! Pas d’excuses".

"Je comprends pourquoi il l’a fait"

Tom Cruise aurait poursuivi : "Vous pourrez aller dire cela aux gens qui perdent leurs p***** de maisons parce que notre industrie est à l'arrêt. Cela ne les nourrira pas et ne paiera pas leurs frais de scolarité. C'est avec ça que je dors toutes les nuits - l'avenir de cette p***** d'industrie ! Alors désolé, mais je suis au-delà de vos excuses. Je vous ai prévenus, je veux que vous vous exécutiez, et si vous ne le faites pas vous êtes dehors". Heureusement, Tom Cruise peut compter sur le soutien de George Clooney. Actuellement en pleine promotion de son nouveau film "Minuit dans l’univers", George Clooney a tenu à prendre la défense de Tom Cruise au micro d’Howard Stern Show : "Il n'a pas réagi de manière excessive parce que c’est un vrai problème. J'ai un ami qui est assistant réalisateur sur une série, et il a vu la même chose se produire et les gens n’ont pas réagi de la même manière. Je n’aurais pas eu une réaction aussi forte. Je n’aurais pas pris des gens à partie. Mais je comprends pourquoi il l’a fait. Il n’a pas tort. (...) On est dans une position de pouvoir et c’est difficile à gérer. On a une responsabilité envers tout le monde et il a raison pour ça. Si la production est interrompue, beaucoup de gens vont perdre leur travail. Il faut le comprendre et agir de manière responsable".

Par Alexia Felix