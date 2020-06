Mission impossible 7 - Tom Cruise : le projet fou de l’acteur pour échapper au Covid-19

Tom Cruise n’est pas du genre à se laisser abattre. Le tournage de "Mission Impossible 7" – débuté en janvier 2020 – a dû être précipitamment interrompu en février en Italie suite à la pandémie de coronavirus. Pour éviter d’allonger les délais de production du film et retrouver au plus vite les plateaux, la star américaine s’est lancée dans un impressionnant projet : celui de construire un village entier au Royaume-Uni, protégé de toute contamination au Covid-19. D’après The Sun, l’acteur âgé de 57 ans fait construire un village éphémère situé dans le comté d’Oxford en Angleterre. Les scènes qui doivent se dérouler Outre-Manche pourraient ainsi être rapidement réalisées avant que toute l’équipe du film ne retourne en Italie pour finir de tourner le septième volet de "Mission Impossible". "Le film a déjà été fortement retardé et il n’y a aucun signe de retour à la normale dans un avenir proche. C’est donc une façon d’essayer de remettre les choses en place et de les faire redémarrer rapidement et en toute sécurité", explique ainsi un membre de l’équipe au quotidien britannique.

Une "bulle sans Covid-19" pour des stars de cinéma

Dans les faits, personne n’aura le droit de quitter le village le temps du tournage. "Cela signifie que certaines des plus grandes stars du monde vont vivre ensemble dans un camping chic tout en travaillant aux côtés du reste de l’équipe", continue la source. Si la somme engagée pour construire ce village, cette "bulle sans Covid-19", est impressionnante, cela n’a pas eu l’air de décourager Tom Cruise. "C’est cher mais Tom fait toujours plus et mieux que quiconque et dans ce film, il y a beaucoup de choses qui comptent. Les films sont tous d’énormes succès au box-office et la production est derrière pour remettre tout cela sur les rails", indique le membre de l’équipe de tournage.

En attendant, Tom Cruise est à retrouver ce dimanche 14 juin sur France 2 aux côtés de Cameron Diaz dans "Night and day".

Par Non Stop People TV