Monica Bellucci confinée avec Vincent Cassel, elle s’explique

Monica Bellucci a donné de ses nouvelles ce 24 avril lors d’un entretien avec le magazine Madame Figaro. Et face au confinement, l’actrice italienne a pris une décision pour le moins étonnante puisqu’elle se trouve actuellement au Pays Basque avec ses filles Deva et Léonie ainsi que Vincent Cassel, de qui elle est divorcée depuis maintenant sept ans. Nos confrères ont expliqué que l’actrice a pris cette décision "surtout pour que ses deux filles puissent voir leur père, son ex-mari, Vincent Cassel, qui y vit une partie de l’année". De son côté, Mocina Bellucci a expliqué avoir organisé le confinement autour de ses enfants : "Elles reçoivent des cours scolaires en vidéo et je surveille ça d'un oeil vigilant. Il est indispensable qu'elles aient un cadre. Le reste du temps - et il y en a peu -, je lis des scénarios (...). Pour le reste, nous sommes très respectueuses des consignes : nous ne sortons pas".

Monica Bellucci et Vincent Cassel réunis

Si le confinement commence à agacer de nombreuses personnes en France, cela n’est pas le cas pour Monica Bellucci : "La famille, l'éducation, la maison, ce sont des territoires très familiers pour moi. Évidemment, c'est le contraire de ma vie professionnelle (...). Ce qui me donne de la valeur, ce sont mes filles. Et je suis là pour les aimer. Ce qui me plaît avant tout, c'est de les voir grandir et de les accompagner jusqu'à leur envol. Mes filles sont les réponses à toutes mes questions. C'est quand elles sont nées que j'ai compris ma raison d'être sur cette Terre". Et malgré la pandémie, l’actrice italienne reste optimiste : "Ma famille va bien, mais ils sont tous là-bas, en Ombrie et dans la région de Côme, sans parler de tous mes amis à Rome (...). Nous vivons tous dans la peur, car l'heure est grave et en même temps, j'ai une entière confiance en la médecine, je suis convaincue qu'on va trouver un médicament puis un vaccin".

Par Alexia Felix