Monique Mercure : La comédienne québécoise est morte

Elle est l’une des actrices québécoises les plus connues. Monique Mercure est décédée dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai des suites d’un cancer a annoncé sa fille Michèle à La Presse. Elle avait 89 ans. Michèle Mercure précise, "J’ai passé la nuit à ses côtés, il y avait des fleurs et de la musique classique qui jouait dans sa chambre… C’était très beau". Cinéma, télévisions, théâtre…Monique Mercure a laissé son empreinte dans le monde culturel québécois. Née le 14 novembre 1930 Monique Edmond à Montréal, elle se destine initialement à devenir violoncelliste. Mais c’est finalement vers les plateaux de tournage qu’elle se tourne. Elle entreprend alors des études en art dramatique à l’école Jacques-Lecoq à Paris.

Récompensée au Festival de Cannes

En 1960 elle décroche son premier rôle au théâtre dans "L’Opéra de quat’sous". Bilingue, elle a tourné sous la direction de Paul Newman, Robert Altman et David Cronenberg. Monique Mercure est devenue la première québécoise lauréate au Festival de Cannes. En 1977 elle remporte le prix d’interprétation féminine pour le film "J.A. Martin, photographe". Un prix inattendu que la comédienne a appris alors qu’elle se trouvait dans les locaux de Radio-Canada. "On m’a annoncé que ma mère était au téléphone et qu’elle avait un message urgent à me passer, de rappeler Cannes. Je me suis dit que j’avais sans doute oublié quelque chose là-bas, sans penser une seule seconde au palmarès !" raconte la principale intéressée à La Presse en mai 2017. En plus de sa carrière d’actrice, Monique Mercure a dirigé l’Ecole Nationale de théâtre du Canada.

