Mort de Chadwick Boseman : Disneyland rend un vibrant hommage à la star de Black Panther

Le 28 août 2020, le monde perdait son premier super héros noir. Connu pour son rôle culte de Black Panther, célèbre personnage de la franchise Marvel, Chadwick Boseman s’est éteint à l’âge de 43 ans entouré de ses proches. Un mois après son décès des suites d'un cancer du colon, qu'il n'a jamais évoqué publiquement, Disney honore sa mémoire dans l’un de ses parcs aux États-Unis.

Ce jeudi 24 septembre 2020, la firme aux grandes oreilles a dévoilé à Downtown Disney (Disney Village) du parc Disneyland d’Anaheim en Californie une immense fresque en l’honneur de l’acteur qui s’est battu contre la maladie sans jamais l’évoquée publiquement. Sur celle-ci, on découvre Chadwick Boseman et un petit garçon noir, dans une blouse d’hôpital arborant le masque de son héros, faisant le Wakanda, son salut emblématique.

"T'Challa était une légende"

Un fresque signé de l’artiste Nikkolas Smith qui indique sur Instagram : "En tant qu’ancien Imagineer chez Disney, j’ai eu l’honneur de travailler sur une initiative majeure d’hôpital pour enfants et sur le campus Avengers comme mes deux dernières missions. J'ai vu en personne l'amour de Chadwick pour les gens, et plus tard en découvrant son combat courageux contre le cancer, j’ai été inspiré pour créer cet hommage afin d'honorer sa vie et son héritage. Pour nous, il a été et sera toujours T’Challa. Vive le Roi". "Pour des millions d'enfants, T'Challa était une légende, et personne ne méritait plus de l'incarner que Chadwick Boseman", a-t-il ajouté.

Par C.F.