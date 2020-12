Mort de Claude Brasseur : son fils Alexandre soutenu par sa mère Michèle Cambon et ses enfants

Ce mardi 29 décembre 2020, les proches de Claude Brasseur se sont réunis en l'église Saint-Roch, à Paris pour faire leurs adieux à l’acteur décédé le 22 décembre. Parmi eux, des célébrités dont des visages phares du cinéma français, mais surtout la famille du comédien connu pour ses rôles dans "Camping", "La Boum" ou encore "Un éléphant ça trompe énormément" et plus récemment "L'étudiante et Monsieur Henri". C’est entouré de ses enfants Louis et Jeanne ainsi que de Laurence, la mère de ces derniers, qu’il a été aperçu à l’entrée de l’église. À ses côtés, sa mère et compagne de Claude Brasseur, Michèle Cambon qu’il a accompagnée.

Alexandre Brasseur rend un bouleversant hommage à son père

Pendant les funérailles, celui qui donne la réplique à Ingrid Chauvin dans le feuilleton de TF1 "Demain, nous appartient" a rendu un vibrant hommage à son père lors de l’office religieux comme le révèlent nos confrères de L’Express : "La mort est triste, mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément. Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, nous avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t’aime". Parmi les bouleversants hommages qui ont été rendus, le petit-fils de Claude Brasseur, Louis, a tenu à lire "Le Bonheur", un poème de Jacques Prévert. Le comédien a ensuite été inhumé "dans la plus stricte intimité" au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, où repose déjà son père, l'acteur Pierre Brasseur.

Claude Brasseur s’est atteint à l’âge de 84 ans. Si la piste de la contamination au coronavirus est exclue les raisons de sa disparition n'ont pas été précisées. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n’a pas été victime du Covid", a fait savoir son agent et directrice de l'agence Time Art, Elisabeth Tanne.

Par C.F.