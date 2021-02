Mort de Dustin Diamond : Le récit glaçant des dernières heures de sa vie

L'univers du cinéma est endeuillé. Ce lundi 1er février, Dustin Diamond est décédé des suites d'un cancer. C'est un de ses proches qui a annoncé la terrible nouvelle au site TMZ. "Son état avait considérablement diminué depuis la semaine dernière et il a été retiré des appareils respiratoires pour tenter de l'amener à des soins palliatifs", a-t-il déclaré. L'acteur mondialement connu grâce à son rôle dans la série "Sauvés par le gong", s'est éteint à l'âge de 44 ans. Ce n'est que très récemment, ce 14 janvier, que Dustin Diamond avait levé le voile sur sa maladie.

L'un de ses agents avait confié dans les colonnes de US Weekly : "C'est sérieux. C'est une tumeur de stade IV. Nous voulons juste le confirmer avec les médecins avant de dire à 100 % que c'est ça. Mais qu'importe le stade dont il s'agit, le cancer est une maladie sérieuse. Il est actuellement en train de se soumettre à des traitements - je dis traitements parce que cela peut-être plus que de la chimiothérapie - et une fois qu'il aura terminé son traitement, nous l'espérons la semaine prochaine, nous aurons une meilleure idée d'à quel point c'est grave et de ce qu'il va falloir faire pour l'aider à guérir". Son cancer aura été foudroyant et les derniers instants de sa vie auront été terribles.

"C'était une vision horrible"

Un de ses amis, Dan Block, a fait des confidences au Sun et son témoignage est glaçant. Il est revenu sur les dernières minutes qui ont précédé la mort de Dustin Diamond, qui désirait retourner chez lui. "Quand je suis arrivé là bas lundi, il ne pouvait pas parler, il cherchait de l'air. C'était une vision horrible. Je sais qu'il souffrait beaucoup. Puis ils l'ont remis en soin à domicile", a déclaré Dan Block avant de poursuivre : "J'ai aidé à le mettre dans l'ambulance et j'ai conduit jusqu'à chez lui. Ils étaient en train de préparer son lit et ils l'emmenaient à l'intérieur de la maison. Avant qu'ils ne puissent le hisser sur son lit, il a arrêté de respirer. Il avait un Ordre de ne Pas Réanimer (OPR). Il a choisi cela parce qu'il ne voulait plus souffrir. Il voulait juste partir." Des confidences bouleversantes...

Par Solène Sab