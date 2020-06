Mort de George Floyd : Omar Sy a participé à une manifestation à Los Angeles

Le décès de George Floyd lors d’une interpellation à Minneapolis a provoqué une vague de colère aux Etats-Unis et dans le monde entier. Le 25 mai dernier, des images de l’arrestation de l’homme Afro-américain de 46 ans sont dévoilées sur les réseaux sociaux. On y voit un policier bloquer George Floyd au sol, un genou sur son cou. Sur la vidéo qui dure de longues minutes, on l’entend dire "Je ne peux pas respirer". L’officier qui le maintient au sol ne relâche pas son étreinte malgré les supplications des passants. George Floyd succombe à ses blessures dans l’ambulance qui le transfère à l’hôpital. Face aux images, une vague de manifestations dénonçant le racisme déferle aux Etats-Unis, des noms de victimes de policiers sont cités. Les personnalités sont nombreuses à apporter leur soutien et reprendre la phrase de George Floyd.

"Que justice soit enfin faite"

Parmi les célébrités, nombreuses sont celles à s’exprimer via les réseaux sociaux. Beyoncé et Rihanna demandent justice pour George Floyd. Céline Dion envoie un message fort contre le racisme. Lundi 1er juin, Omar Sy a partagé une photo sur son compte Instagram où on le voit participer à une manifestation à Los Angeles. L’acteur français écrit en légende du cliché où il tient une affiche avec écrit "Je ne peux pas respirer" : "Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US". Puis il rend hommage à Adama Traoré, "Via ce post, je crie aussi le nom d’Adama Traoré qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que justice soit enfin faite".

Par Valentine V.