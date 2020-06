Mort de Gregory Tyree Boyce (Twilight) : les causes de son décès enfin dévoilées

C’est une triste nouvelle à laquelle ont dû faire face les fans de Twilight. L’acteur Gregory Tyree Boyce a été retrouvé mort mercredi 13 mai dans un appartement proche de Las Vegas. Il avait 30 ans. Le corps de l’interprète de Tyler Crowley dans la saga portée par Kirsten Stewart et Robert Pattinson était à côté de celui de sa compagne, Natalie Adepoju, elle aussi décédée.

L’information avait été donnée par le média TMZ qui précise qu’une "substance poudreuse blanche inconnue aurait été retrouvée sur les lieux". Si dans un premier temps les familles des victimes n’ont pas souhaité dévoiler la cause de la mort du couple, l’enquête ouverte réfute la piste criminelle. Lundi 1er juin, les raisons de la mort de l’acteur et de sa compagne ont été dévoilées.

Le médecin légiste de Las Vegas dévoile les causes des décès

Le magazine The Hollywood Reporter rapporte que le couple a consommé de la drogue et succombé à de trop fortes doses. Lundi 1er juin, le médecin légiste de Las Vegas, John Fudenberg, confirme les décès accidentels liés à la prise de drogues. Le couple aurait consommé de la cocaïne et subit une intoxication au fentanyl, antalgique très puissant. Gregory Tyre Boyce laisse derrière lui sa fille, Alaya, âgée de 10 ans. Sa compagne de 27 ans, Natalie Adepoju, était elle aussi mère d’un petit garçon prénommé Egypt. Depuis son rôle dans Twilight, Gregory Tyree Boyce n’a pas continué sa carrière au cinéma. Sa mère, Lisa Wayne, a précisé dans un hommage à son fils que ce dernier s’était tourné vers la restauration.

Par Non Stop People TV