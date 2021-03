Mort de Jacques Frantz : la voix française de Robert de Niro et Mel Gibson est décédée

Le monde du cinéma est en deuil et pleure la disparition d’une des plus célèbres voix du cinéma français. Le comédien Jacques Frantz est mort mercredi 17 mars 2021 à l’âge 73 ans. C’est la fille du comédien, Marjorie Frantz, elle aussi connue pour son travail dans le doublage, qui a annoncé la triste nouvelle à l’AFP.

Les plus cinéphiles le savent, Jacques Frantz a prêté sa voix à de nombreuses stars du septième art, mais était principalement connu pour avoir incarné celle de Robert de Niro, et ce depuis près de 50 ans, dans 67 films de "Mean Streets" en 1973 à "The Irishman" en 2019 en passant par Les Affranchis. Jacques Frantz faisait quelques infidélités à l’acteur américain puisqu’il a aussi doublé Mel Gibson dans 34 films comme "L’arme fatale", John Goodman, Nick Nolte, Steve Martin ou encore Tom Selleck. On l’entend aussi dans plusieurs dessins animés et films d’animation comme "Monstres et Cie" où il incarne l’attachant Sully, "Aladdin et le Roi des voleurs" où il joue Kazim mais aussi "Toy Story 2" où il double Al McWhiggin.

Les causes de la mort dévoilées

Après des études au Conservatoire d’art dramatique, Jacques Frantz avait démarré sa carrière au théâtre à la fin des années 60 dans la pièce "Roméo et Juliette" et a été à l’affiche d’une trentaine de pièces avant de se lancer dans le cinéma. On note qu’il a aussi prêté sa voix à de nombreuses publicités et documentaires et a aussi eu une carrière à la radio. N’oublions pas non plus qu’en plus de doubler, Jacques Frantz a aussi joué la comédie et est apparu dans de nombreux films. Il a ainsi participé à des films emblématiques tels que Les Compères (1983), Les Ripoux (1984), La Crise (1992), L’Arnacoeur (2010).

La fille du comédien, Marjorie Frantz a révélé que son père est mort "d’une maladie fulgurante" sans apporter d’autres précisions. Plusieurs personnalités ont fait part de leur tristesse suite à l’annonce de la mort du comédien. "Le bel humain et bel artiste qu’il était… Tu vas me manquer, mon Jacques" a écrit Jean Dujardin sur Instagram en légende d’une jolie photo de l’acteur.

